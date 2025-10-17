ONLINE: HC Košice - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HC Slovan Bratislava dnes LIVE (hokej, 12. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
17.10.2025 o 17:30
12. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, v 12. kole Tipsport ligy sa môžeme tešiť na poriadne elektrizujúce derby. V košickej Steel Aréne sa predstavia domáci HC Košice a ich veľký rival HC Slovan Bratislava.
HC Košice
HC Košice sa momentálne nachádzajú na 6. mieste tabuľky so skóre 35:27 a ziskom 18 bodov. Oceliari majú za sebou kolísavé výsledky. Z posledných piatich zápasov si pripísali dve víťazstvá a tri prehry. Naposledy však doma zdolali Duklu Trenčín 2:1, predtým prehrali v Žiline 2:5 a tiež doma s Banskou Bystricou 2:3. Predtým si však pripísali výhru v Prešove 6:0 a so Zvolenom prehru 1:2 po predĺžení. Košičania sa budú chcieť oprieť o domáce prostredie a prerušiť víťaznú sériu svojho najväčšieho súpera.
HC Slovan Bratislava
HC Slovan Bratislava sa nachádza na 3. mieste tabuľky so ziskom 24 bodov a skóre 41:31. Belasí prežívajú fantastické obdobie – ťahajú sériu ôsmich víťazstiev v rade. V posledných piatich zápasov si poradili so Žilinou (5:1), Trenčínom (3:2), Popradom (6:5), Liptovským Mikulášom (6:5) a naposledy uspeli na ľade Michaloviec (3:2).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.