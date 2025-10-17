ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos z 12. kola Tipsport ligy.
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos z 12. kola Tipsport ligy.
Sportnet|17. okt 2025 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 12. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, 12. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
17.10.2025 o 17:30
12. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 12. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Spišská Nová Ves a HK DUKLA Trenčín.

Spišská Nová Ves má na svojom konte zatiaľ päť výhier, keď zdolala Prešov, Zvolen, Poprad, Michalovce a Liptovský Mikuláš po nájazdoch. V posledných dvoch kolách však vyšla bodovo naprázdno, keď podľahla Žiline 1:5 a Banskej Bystrici 2:5.

Dukla sa naopak po výbornom úvode ročníka zatiaľ trápi. Z posledných sedem zápasov uspela len v jedinom prípade, keď zdolala na domácom ľade Poprad 3:0. V posledných dueloch ale neuspela s Košicami 1:2, Michalovcami 2:3pp, Liptovským Mikulášom 1:2pp a Slovanom Bratislava 2:3pp.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

