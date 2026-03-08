Záverečné kolo prinieslo kanonádu Popradu i Žiliny. Slovan nestačil na Michalovce

Hráči Žiliny sa radujú z gólu v zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves.
Fotogaléria (7)
Hráči Žiliny sa radujú z gólu v zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves. (Autor: TASR)
TASR|8. mar 2026 o 21:44
ShareTweet0

Pozrite si súhrn výsledkov 54. kola Tipsport ligy.

Záverečné 54. kolo základnej časti hokejovej Tipsport ligy rozhodlo nielen o dvojiciach do kvalifikácie o štvrťfinále, ale aj o dvoch štvrťfinálových dvojiciach.

V kvalifikácii play off sa stretnú Spišská Nová Ves s Michalovcami a Liptovský Mikuláš so Zvolenom.

Vo štvrťfinále Košice narazia na Banskú Bystricu a Žilina si zmeria sily s Popradom. Nitra a Slovan spoznajú svojich súperov najneskôr 17. marca.

Nitra ako víťaz základnej časti uzavrela prvú časť sezóny víťazstvom na ľade Bystrice 3:0. Slovan sa chcel pred prestávkou rozlúčiť s divákmi víťazstvom, ale s Michalovcami, ktoré pricestovali do Bratislavy bez legionárov, prehrali 1:2.

Fotogaléria zo zápasu Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves (Tipsport liga, 54. kolo)
Viktor Stas (Spišská Nová Ves), Marek Viedenský (Spišská Nová Ves), Zach Senyshyn (Žilina), Samuel Barcík (Spišská Nová Ves) a Roman Karaffa (Spišská Nová Ves) sa bijú v zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy.
Jakub Kolenič (Žilina) a Denis Tóth (Spišská Nová Ves) bojujú o puk v zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy.
Rastislav Dej (Žilina) a Martin Sluka (Spišská Nová Ves) bojujú o puk v zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy.
Zľava Ryder Korczak, Gabriel Chicoine a Brendan Ranford (všetci Žilina) sa radujú z víťazstva po zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves.
7 fotografií
Hráči Žiliny sa radujú z gólu v zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves.Sprava Miroslav Mucha (Žilina) a Róbert Bačo (Spišská Nová Ves) bojujú o puk v zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves.Zľava Ryder Korczak (Žilina) a Matej Giľák (Spišská Nová Ves) bojujú o puk v zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves.

Poprad zdolal Liptákov hladko 6:0, Žilinčania si poradili so Spišiakmi 5:2. Zvolen bojoval v Prešove o víťazstvo až do predĺženia, napokon im ho zariadil Joona Jääskeläinen. Trenčín prehral s Košicami 2:3.

Tipsport liga - 54. kolo:

Banská Bystrica - Nitra 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 14. Lawrence (Chrenko, Jackson), 33. Stacha (Passolt, Čederle), 41. Lawrence (Chrenko, Kostenko)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Trenčín - Košice 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Góly: 46. Descheneau (Varone, Drgoň), 59. Descheneau (Varone, Junca) - 37. Rosandič (Petráš, Chovan), 55. Lamper (Havrila, Bučko), 58. Rogoň (Lamper, Havrila)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Poprad - Liptovský Mikuláš 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

Góly: 23. Vandas (Malina, Bodák), 29. Bodák (Bjalončík, Sproul), 30. Hillebrand (Sproul, Lefebvre), 48. Nauš (Bjalončík), 55. Nemčík (Hillebrand), 55. Šotek (Výhonský, Bodák)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Prešov - Zvolen 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 40. Ri. Bukarts (Indrašis, Cormier), 42. Indrašis – 3. Hecl (Zuzin, Berger), 24. Hecl, 65. Jääskeläinen (Berger)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Slovan Bratislava - Michalovce 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 37. R. Varga (Bakoš, Acolatse) - 21. Matta (Meliško, Fominych), 53. A. Varga (Meliško)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Vlci Žilina - Spišská Nová Ves  5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Góly: 15. Korczak (Ranford, Chicoine), 31. Korczak (R. Dej, Chicoine), 40. Baláž (Kolenič), 49. Walega (Miller, Mucha), 57. Ranford (Kolenič, Chicoine) – 14. Paločko (Džugan, Števuliak), 31. Stas (Viedenský, Giľák)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hráči Žiliny sa radujú z gólu v zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves.
Hráči Žiliny sa radujú z gólu v zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves.
Záverečné kolo prinieslo kanonádu Popradu i Žiliny. Slovan nestačil na Michalovce
dnes 21:44
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Záverečné kolo prinieslo kanonádu Popradu i Žiliny. Slovan nestačil na Michalovce