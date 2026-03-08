ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (54. kolo)

HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 54. kola Tipsport ligy.
Sportnet|8. mar 2026 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 54. kola Tipsport ligy: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra.

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Nitra dnes hrajú zápas 54. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 54. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
08.03.2026 o 17:00
54. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu posledného 54. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK Nitra.

Zatiaľ čo Nitra má už vo vrecku pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti, Banská Bystrica má stále o čo bojovať. Hoci jej už nemôže uniknúť miestenka do štvrťfinále, zabojovať môže o postup z 5. pozície. Potrebovať bude na to aspoň o bod viac než Poprad.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

