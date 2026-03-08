ONLINE: HC Prešov - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (54. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 54. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 54. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
08.03.2026 o 17:00
54. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu záverečného 54. kola Tipsport ligy medzi HC Prešov a HKM Zvolen.
Prešov má katastrofálnu sériu v uplynulých zápasoch, no je pravdou, že v nich už nemali o čo hrať, keďže účasť v baráži majú istú. Tento duel môžu ešte využiť ako odrazový mostík na prípravu pred kľúčovou fázou ich sezóny.
Zvolen má istú účasť v kvalifikácii playoff, no ich súper je ešte nejasný, keďže Zvolenčania múžu skončiť 9. alebo 10. Ak potvrdia v tomto zápase úlohu favoritu, čaká ich Spišská Nová Ves, ak stratia body a Michalovce nezaváhajú, stretnú sa s Liptovským Mikulášom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.