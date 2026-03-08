ONLINE: HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (54. kolo)

Hokejisti HK Poprad a Hk 32 Liptovský Mikuláš a dnes hrajú zápas 54. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
08.03.2026 o 17:00
54. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Dnes si rozoberieme na drobné zápas Tipos ligy medzi HK Poprad a HK 32 Liptovský Mikuláš.
HK Poprad
Kamzíci si s istotou zahrajú štvrťfinále Play off. Poistili si ho získaným bodom na ľade Zvolena. Zápas skončíl po riadnej hracej 3:3. Poprad napokon bral body dva. Zvíťazil 4:3 po predĺžení. Kamzíkom aktuálne patrí 5. pozícia so ziskom 83 bodov a pozitívnym skóre 171:141.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptáci si budú musieť vybojovať účasť v Play off v baráži. Hosťom aktuálne patrí 8. pozícia so ziskom 74 bodov a negatívnym skóre 160:168. Svoj posledný ligový zápas odohrali na domácom ľade proti bratislavskému Slovanu. Po výbornom výkone napokon prehrali 1:3.
