ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (54. kolo)

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 54. kola Tipsport ligy.
HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 54. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|8. mar 2026 o 14:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 54. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce.

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 54. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 54. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
08.03.2026 o 17:00
54. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
V 54. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Duklu Michalovce. Úvodné buly je na programe o 17:00.

Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 102 bodov, na prvú Nitru ich stráca deväť a pred tretími Košicami má náskok štyri body. Belasí po troch prehrách za sebou v minulom kole znova vyhrali, Liptovský Mikuláš zdolali na jeho ľade 3:1.

Michalovciam patrí 10. priečka, doposiaľ nazbierali 69 bodov. Na deviaty Zvolen strácajú jeden bod, pred jedenástym Trenčínom majú osembodový náskok. Michalovčania vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, no posledné dve stretnutia prehrali. V minulom kole podľahli práve Trenčínu 2:6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 54. kola Tipsport ligy.online
HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 54. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (54. kolo)
dnes 14:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (54. kolo)