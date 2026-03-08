ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (54. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 54. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 54. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
08.03.2026 o 17:00
54. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
V 54. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Duklu Michalovce. Úvodné buly je na programe o 17:00.
Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 102 bodov, na prvú Nitru ich stráca deväť a pred tretími Košicami má náskok štyri body. Belasí po troch prehrách za sebou v minulom kole znova vyhrali, Liptovský Mikuláš zdolali na jeho ľade 3:1.
Michalovciam patrí 10. priečka, doposiaľ nazbierali 69 bodov. Na deviaty Zvolen strácajú jeden bod, pred jedenástym Trenčínom majú osembodový náskok. Michalovčania vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, no posledné dve stretnutia prehrali. V minulom kole podľahli práve Trenčínu 2:6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.