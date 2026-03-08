ONLINE: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (54. kolo)

Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 54. kola Tipsport ligy.
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 54. kola Tipsport ligy.
Sportnet|8. mar 2026 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 54. kola Tipsport ligy: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves.

Hokejisti Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 54. kola Tipsport ligy.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 54. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
08.03.2026 o 17:00
54. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. V nedeľu večer si to spolu rozdajú mužstvá Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves.

Vlci Žilina

Domáci hokejisti obsadia po základnej časti s určitosťou 4. pozíciu. Na svojho súpera vo štvrťfinále si budú musieť ešte počkať. Bude to jeden z dvojice HK Poprad a HC Banská Bystrica. Obidvaja majú rovnaký počet bodov. V poslednom kole sa rozhodne. Vlci odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade Košíc. Vo vyrovnanom zápase napokon prehrali 3:4 po nájazdoch.

HK Spišská Nová Ves

Spišiaci si budú musieť svoju účasť v Play off vybojovať v náročnej baráži. Ich súperom bude jeden z dvojice Zvolen a Michalovce. Spišiaci majú aktuálne na svojom konte 78 bodov a majú negatívne skóre 136:143. Spišiaci odohrali svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Banskej Bystrici. V tesnom zápase dokázali vyhrať futbalovým výsledkom 1:0.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

