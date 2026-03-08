ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (54. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Košice dnes hrajú zápas 53. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HC Košice (Tipsport Liga, 54. kolo)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
08.03.2026 o 17:00
54. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
V Tipsport lige sa odohrá posledné, 54. kolo základnej časti. Niektoré tímy majú ešte o čo hrať a môžu sa v tabuľke posunúť vyššie. V zápase medzi HK Dukla Trenčín a HC Košice už o nič nejde.
Trenčania skončia predposlední a zahrajú si baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži spolu s posledným Prešovom. V minulom kole dokázali zdolať Michalovce 6:2 na ich ľade. Na tomto víťazstve sa výrazne podieľal Jordy Bellerive, ktorý zaznamenal hetrik.
Košičania skončia po základnej časti na treťom mieste a sériu začnú na domácom ľade. Tam sa stretnú buď s Banskou Bystricou alebo Popradom, keďže tieto tímy majú v tabuľke rovnaký počet bodov. Oceliari naposledy zdolali Žilinu 4:3 po samostatných nájazdoch, v ktorých strelil rozhodujúci a jediný gól Filip Krivošík.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.