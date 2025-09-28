Vysoká prehra v Bratislave Žilinu nepripravila o vedúcu pozíciu. Banská Bystrica prehrala

Zľava Patrik Maier (Slovan) a Scott Austin Kosmachuk (Žilina) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.
Zľava Patrik Maier (Slovan) a Scott Austin Kosmachuk (Žilina) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy. (Autor: TASR)
Pozrite si súhrn výsledkov 7. kola Tipsport ligy.

BRATISLAVA. Hokejisti Žiliny si napriek vysokej prehre na ľade Slovana Bratislava (1:5) udržali po 7. kole Tipsport ligy pozíciu lídra tabuľky.

Vlkom k tomu pomohla prehra druhej Banskej Bystrice na ľade Liptovského Mikuláša (3:4). Žilinčania majú na konte 16 bodov, hneď za nimi nasleduje trio 15-bodových tímov - Banská Bystrica, Slovan Bratislava a HK Nitra.

Žilina má za sebou prvý nevydarený duel v sezóne. V hlavnom meste ťahala za kratší koniec od úvodu stretnutia a prakticky vymaľované bolo v polovici zápasu po dvoch góloch Dominika Jendeka a presných zásahoch Róberta Vargu s Jonášom Peterekom. „Belasí“ zaznamenali štvrtý triumf za sebou.

Banskobystričania v piatok prehrali prvýkrát v novom ročníku, neúspech proti Slovanu nedokázali napraviť na Liptove.

V drese „baranov“ neskóroval Carter Turnbull, ktorého gólová séria sa tak skončila na šiestich dueloch.

Kanadského útočníka napriek tomu jedna asistencia udržala s 12 bodmi (9+3) na čele bodovania celej súťaže pred krajanom Marcom-Olivierom Royom z Michaloviec (12 bodov, 2+10).

Nitrania sa posunuli nahor vďaka plnému bodovému zisku z ľadu Spišskej Novej Vsi, ktorú zdolali 2:1.

Víťazstvo „corgoňov“ zariadil premiérovým gólom v sezóne útočník Sebastián Čederle. Mužstvo trénera Andreja Kmeča natiahlo víťaznú sériu už na päť duelov.

Pretrváva výsledková mizéria Popradu. Suverén predsezónnej prípravy má aj po siedmom kole na konte iba tri body za víťazstvo s poslednými Michalovcami.

„Kamzíci“ prehrali na ľade Dukly Trenčín 0:3 a ťahali za kratší koniec piatykrát za sebou.

Zmena na striedačke zabrala v Prešove, nováčik súťaže zaznamenal druhé víťazstvo po návrate medzi elitu.

Na ľade Michaloviec vyhrali Prešovčania po odvolaní hlavného kormidelníka Peterisa Skudru 5:2 pod vedením doterajších asistentov trénera Mareka Zagrapana a Vladimíra Mihalika.

Tretíkrát za sebou dotiahli do zdarného konca stretnutie hráči Zvolena. Na ľade v košickej Steel Aréne uspeli 2:1 po predĺžení, keď dva body pre HKM zariadil obranca Michal Beňo.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS


Tipsport liga - 7. kolo

Slovan Bratislava - Žilina 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Góly: 5. Jendek (Peterek, Královič), 8. Jendek (Peterek, Ličko), 21. Varga (Marcinko, Takáč), 30. Peterek (Jendek, Šimun), 44. Petriska (Solenský, Acolatse) - 36. Kolenič (Koyš). Rozhodovali: J. Konc ml., Hronský - Jurčiak, Jedlička, vylúčení: 7:6 na 2 min., navyše Ranford a Kolenič (obaja Žilina) 10 min. OT za nešportové správanie, Maier (Slovan) a Miller (Žilina) 5+DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 4307 divákov.

Slovan: Andrisík - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko - Bondra, Elson, Dmowski - Varga, Marcinko, Takáč - Šimun, Peterek, Jendek - Petriska, Solenský, Kukumberg

Žilina: LaCouvée (21. Rychlík) - Vajko, Miller, Gachulinec, Pobežal, Diakov, Korenčík, Holenda - Kosmachuk, Galamboš, Koyš - Kolenič, Korczak, Ranford - Mucha, Baláž, Dubravík - Vašaš, Dej, Juščák - Beták

Trenčín - Poprad 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Góly: 5. Hlaváč (Drgoň, Dudáš), 30. Leskinen (Vitolinš), 37. Lapšanský (Josling, Laurenčík). Rozhodcovia: Crman, Štefik - Orolin, Hajnik, vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1978 divákov.

Trenčín: Junca – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Goljer, Kalis, Laurenčík – Bezúch, Vitolinš, Leskinen – Lapšanský, Bellerive, Josling – Záborský, Šiška, Dudáš – Hudec, Krajč, Krajčovič

Poprad: Belányi – Nemčík, Sproul, Malina, Romančík, Fereta, Bodák – Bjalončík, Cracknell, Calof – Nauš, Urbánek, Török – Kundrik, Suchý, Gabor – Stanček, Výhonský, Šotek

Košice - Zvolen 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 39. Petráš (A. Bartoš, Krivošík) - 30. Marcinek (Cassels, Jääskeläinen), 65. Beňo (Cassels, Zuzin). Rozhodcovia: Novák, Kocúr - Šoltés, Knižka, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2828 divákov.

Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý - Mikúš, Chovan, Petráš - M. Lunter, Repčík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Krivošík, Kvietok

Zvolen: Kantor - Beňo, Valach, Golian, Wesley, Brejčák, Kobolka, Hybský - Hecl, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, Zuzin, Troock - Macek, Šramaty, Marcinek - Kukos, Kaspick, L. Lunter

Spišská Nová Ves - Nitra 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Góly: 24. Bortňák (Drábek, Števuliak) – 17. Paulovič (Osburn, Čederle), 34. Čederle (Lacka, Vitaloš). Rozhodcovia: Jobbágy, Výleta - Gegáň, Kacej, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2035 divákov.

S. N. Ves: Valluš – Tychonick, Romaňák, Belluš, Žiak, Barcík, Groch, Tóth, Danielčák – Rapáč, Giroux, Laferriere – Archambault, Rockwood, Teasdale – Stas, Viedenský, Turanský – Števuliak, Bortňák, Drábek

Nitra: Ferguson – Mezei, Osburn, Vitaloš, Kalman, Stacha, Carmichael, Bača – Passolt, Krištof, Paulovič – Kováč, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Molnár

Michalovce - Prešov 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Góly: 9. Spodniak (Roy, Svitana), 58. Spodniak (Martel, Roy) – 1. Zabusovs (Buncis), 18. Šille (Bačo, Rapuzzi), 21. Bačo (Zabusovs, Buncis), 22. Chalupa, 57. Tumanovs (Bačo, Šille). Rozhodcovia: Snášel, Lesay - Stanzel, Pribula, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše: Martel (Michalovce) 10 min za napádanie rozhodcov, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1229 divákov.

Michalovce: Glosár – Welsh, Bindulis, Nilsson, Marcinko, Stripai, Meliško, Spodniak, Ligas – Martel, Roy, Svitana – Michnáč, Kytnár, Virtanen – Matta, Faith, Stahoň – Hrabčák, Lichanec, Varga

Prešov: Janus – Kozák, Tumanovs, Novota, Taylor, Hudec, Semaňák – Zabusovs, Buncis, Dickinson – Šille, Rapuzzi, Bačo – Jokeľ, Suja, Chalupa – Štetka, Paločko, Valigura

Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Góly: 16. Ibragimov (Flood, Šandor), 30. Robertson (Uhrík, Ferkodič), 38. Kotvan (Šándor, Vankúš), 45. Sukeľ (Vojtech) - 13. Šoltés (Myklucha, Turnbull), 26. Zigo (Valach), 51. Valach (Zigo, Stránsky). Rozhodcovia: Klejna, Rojík - Tichý, Hercog, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše Nespala 5+DKZ - Kabáč 5+DKZ obaja za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.

Liptovský Mikuláš: Surák - Robertson, Lalík, Mezovský, Flood, Fekiač, Jendroľ, Kadlubiak – Ďaloga, Sukeľ, Nespala - Šandor, Tritt, Ibragimov - Vojtech, Uhrík, Ferkodič - Kotvan, Vankúš, Kuba

B. Bystrica: Vitols - Česánek, Galipeau, Macejko, Žabka, Michalčin, Stránsky - Turnbull, Myklucha, Šoltés - Kukuča, Gron, Nauš - Valach, Zigo, Kabáč - Dej, Ondrušek, Matoušek

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

