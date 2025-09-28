ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC MONACObet Banská Bystrica dnes LIVE (hokej, 7. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.09.2025 o 17:00
7. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 7. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí HC MONACObet Banská Bystrica. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptáci vyhrali hneď prvé dva zápasy v novej sezóne. V 1. kole zdolali na domácom ľade Michalovce 4:1, následne zvíťazili na ľade Košíc 4:3 po nájazdoch. Bodovať dokázali aj v 3. kole, keď na domácom ľade podľahli Spišskej Novej Vsi 4:5 po nájazdoch, čím začali sériu 3-och prehier. Následne prehrali 5:2 na ľade Nitry a v 5.kole prehrali na domácom ľade so Zvolenom 2:5. Chuť si napravili v Prešove, kde po dramatickom priebehu zvíťazili 4:3.
HC MONACObet Banská Bystrica
Barani bodovali zatiaľ vo všetkých zápasoch aktuálneho ročníka. V prvých 5-tich kolách zaznamenali víťazstvá 5:1 proti Zvolenu, 6:0 proti Prešovu, následne vyhrali doma s Popradom 3:2. So žilinskými vlkmi získali 2 body, keď uspeli v predĺžení 2:1 a uspeli aj na ľade Dukly Trenčín, kde vyhrali 4:3. V 6.kole prišla 1. prehra, keď na domácom ľade podľahli v predĺžení hokejistom Slovana Bratislava.
Vzájomné zápasy v minulej sezóne:
HC MONACObet Banská Bystrica 5:2 HK 32 Liptovský Mikuláš
HK 32 Liptovský Mikuláš 2:3 sn HC MONACObet Banská Bystrica
HC MONACObet Banská Bystrica 1:2 HK 32 Liptovský Mikuláš
HK 32 Liptovský Mikuláš 0:6 HC MONACObet Banská Bystrica
