ONLINE: HC Košice - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HKM Zvolen dnes LIVE (hokej, 7. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.09.2025 o 16:00
7. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prehľad
Rozhodca: Novák, Kocúr – Šoltés, Knižka.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 7. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HKM Zvolen.
Košice sú po šiestich kolách na 5. mieste so ziskom 11 bodov. Na konte majú 3 výhry v riadnom hracom čase, 1 prehru v riadnom hracom čase a 2 prehry po predĺžení. V tíme má najproduktívnejšieho obrancu súťaže Mislava Rosandiča, ktorý má na konte už 9 asistencií a je tak aj najproduktívnejším hráčom celých Košíc. Veľmi dobre je na tom v celkovej produktivite aj Šimon Petráš, ktorý má na konte 8 kanadských bodov za 6+2. Naposledy prehrali v Nitre 3:4.
Zvolen je v tabuľke momentálne na 9. mieste so ziskom 7 bodov. Na konte má 2 výhry v riadnom hracom čase, 2 prehry v riadnom hracom čase a jednu prehru po predĺžení. Najproduktívnejším hráčom Zvolena je útočník Cole Cassels s 8 kanadskými bodmi za 1+7. Naposledy zvíťazili nad Michalovcami 7:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli tohto roka, keď Košice zvíťazili vo Zvolene po hattricku Bartánusa a góloch Petráša a Martela 5:0 a ukončili tak semifinálovú sériu vo svoj prospech. V Steel Aréne sa tieto tímy stretli len 2 dni pred týmto posledným vzájomným zápasom a tam sa naopak po góloch Maceka, Keefera a Marcineka tešili z víťazstva 3:0 Zvolenčania.
Košice sú po šiestich kolách na 5. mieste so ziskom 11 bodov. Na konte majú 3 výhry v riadnom hracom čase, 1 prehru v riadnom hracom čase a 2 prehry po predĺžení. V tíme má najproduktívnejšieho obrancu súťaže Mislava Rosandiča, ktorý má na konte už 9 asistencií a je tak aj najproduktívnejším hráčom celých Košíc. Veľmi dobre je na tom v celkovej produktivite aj Šimon Petráš, ktorý má na konte 8 kanadských bodov za 6+2. Naposledy prehrali v Nitre 3:4.
Zvolen je v tabuľke momentálne na 9. mieste so ziskom 7 bodov. Na konte má 2 výhry v riadnom hracom čase, 2 prehry v riadnom hracom čase a jednu prehru po predĺžení. Najproduktívnejším hráčom Zvolena je útočník Cole Cassels s 8 kanadskými bodmi za 1+7. Naposledy zvíťazili nad Michalovcami 7:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli tohto roka, keď Košice zvíťazili vo Zvolene po hattricku Bartánusa a góloch Petráša a Martela 5:0 a ukončili tak semifinálovú sériu vo svoj prospech. V Steel Aréne sa tieto tímy stretli len 2 dni pred týmto posledným vzájomným zápasom a tam sa naopak po góloch Maceka, Keefera a Marcineka tešili z víťazstva 3:0 Zvolenčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.