ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Prešov dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.09.2025 o 16:30
7. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prajem pekný večer z východniarského derby medzi HK Dukla Michalovce a HC Prešov.
HK DUKLA Michalovce
Domáci hokejisti začali novú sezónu doslova katastrofálne. Na svojom konte majú po siestich kolách len dva body za víťazstvo 3:2 po predĺžení proti Košiciam. Michalovce sú na úplne dnes Tipsport ligy. Svoj posledný ligový zápas odohrali na pôde Zvolena a prehrali ho vysoko 2:7. Uvidíme ako zvládnu hráči Dukly dnešný zápas.
HC Prešov
Hostia z Prešova na tom nie sú o moc lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú tri body. Dokázali zvíťaziť hneď v prvom kole na domácom ľade proti Popradu. Prehrávali v ňom 0:3, ale stav dokázali otočiť a napokon sa tešili z víťazstva 4:3. Následne na to prišlo päť prehier po sebe. Tá posledná na domácom ľade proti Liptovskému Mikulášu tesne 3:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.