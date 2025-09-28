ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

Sportnet|28. sep 2025 o 13:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 7. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HC Prešov.

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Prešov dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
28.09.2025 o 16:30
7. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Prajem pekný večer z východniarského derby medzi HK Dukla Michalovce a HC Prešov.

HK DUKLA Michalovce

Domáci hokejisti začali novú sezónu doslova katastrofálne. Na svojom konte majú po siestich kolách len dva body za víťazstvo 3:2 po predĺžení proti Košiciam. Michalovce sú na úplne dnes Tipsport ligy. Svoj posledný ligový zápas odohrali na pôde Zvolena a prehrali ho vysoko 2:7. Uvidíme ako zvládnu hráči Dukly dnešný zápas.

HC Prešov

Hostia z Prešova na tom nie sú o moc lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú tri body. Dokázali zvíťaziť hneď v prvom kole na domácom ľade proti Popradu. Prehrávali v ňom 0:3, ale stav dokázali otočiť a napokon sa tešili z víťazstva 4:3. Následne na to prišlo päť prehier po sebe. Tá posledná na domácom ľade proti Liptovskému Mikulášu tesne 3:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 13:30
