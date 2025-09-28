ONLINE: HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.09.2025 o 16:00
7. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
V 7. kole Tipsport ligy hostí HC Slovan Bratislava mužstvo Vlci Žilina. Úvodné buly je naplánované na 15:00.
Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 12 bodov. Ťahá trojzápasovú víťaznú šnúru, v minulom kole dokázal otočiť duel v Banskej Bystrici, prehrával už 1:4, no napokon zvíťazil 5:4 po predĺžení.
Žiline patrí 1. priečka, doposiaľ nazbierala 16 bodov. Body stratila jedine v súboji s Banskou Bystricou, ktorej podľahla 1:2 po predĺžení. V minulom kole Žilinčania zdolali Duklu Trenčín 4:0, gólovo sa presadili Vajko, Kolenič, Koyš a Mucha.
