ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

Sportnet|28. sep 2025 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 7. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HK Poprad.

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Poprad dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
28.09.2025 o 15:30
7. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Pekné nedeľné popoludnie prajem všetkým fanúšikom hokeja! V 7. kole Tipsport ligy sa na Zimnom štadióne Pavla Demitru stretne HK DUKLA Trenčín proti HK Poprad. Ešte pred úvodným vhadzovaním bude odovzdaná suma v podobe šeku neziskovej organizácii Dobré srdce Borisa Sádeckého, ktorá bola vyzbieraná v rámci 6. kola za každý strelený gól. Hodnota každého streleného gólu bola 200 eur.

HK DUKLA Trenčín: Vojaci nevsietili gól už 80 minút. Proti Žiline si ani neškrtli a prehrali 0:4. Doposiaľ získali desať bodov za dve výhry v riadnom hracom čase, za jednu po nájazdoch a po predĺžení. Aktuálne sa nachádzajú na šiestom mieste. Kanaďan Jordy Bellerive je so štyrmi gólmi a dvomi asistenciami najproduktívnejším hráčom Dukly.

HK Poprad: Popradčania nezažívajú ideálny vstup do sezóny. Prehrali posledné štyri zápasy. V minulom kole nestačili na Spišskú Novú Ves, ktorej podľahli doma 1:2. Na konte majú len tri body a patrí im desiate miesto. Ryan Sproul má šesť kanadských bodov za jeden presný zásah a päť asistencií.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

