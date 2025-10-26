Turnbullova séria sa skončila na ľade lídra súťaže. Žilina vedie pred Nitrou už len o skóre

BRATISLAVA. Hokejisti Žiliny si udržali pozíciu lídra Tipsport ligy aj po nedeľňajšom 15. kole. Vlci zvíťazili nad Banskou Bystricou 4:3 po predĺžení a sú vďaka lepšiemu skóre na čele pred Nitrou, ktorá zdolala Liptovský Mikuláš na jeho ľade 5:2.
Potrebné dva body Žiliny na udržanie si líderskej pozície zariadil v predĺžení duelu Ryder Korczak. Výraznú zásluhu na víťazstve svojho tímu mal aj dvojgólový 18-ročný útočník Jakub Dubravík.
Na strane hostí nepredĺžil bodovú sériu Carter Turnbull, ktorý získal bod v 14. zápasoch za sebou, no v tom pätnástom sa pod Dubňom jeho bodová žatva skončila.
Nitra rozhodla o siedmom víťazstve na ľade hostí za sebou v štyrmi gólmi v druhej tretine. Vicemajster uplynulého ročníka našiel premožiteľa iba raz z predošlých 13 súbojov.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Darí sa aj Slovanu Bratislava, ktorý zdolal Zvolen 4:3 po predĺžení. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal kapitán „belasých“ Tomáš Marcinko.
Na východe Slovenska sa hrali dve derby, pričom v oboch uspeli domáce tímy. Košičania si poradili s Popradom v pomere 6:3, Michalovce uspeli proti Spišskej Novej Vsi po výsledku 4:3.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Carter Turnbull
Banská Bystrica
14
16
9
25
2
Samuel Takáč
Slovan
14
6
13
19
3.
Marc-Olivier Roy
Michalovce
14
2
16
18
4.
Šimon Petráš
Košice
14
9
8
17
5.
Róbert Varga
Slovan
14
8
9
17
Tipsport liga - 15. kolo
Slovan Bratislava - HKM Zvolen 4:3 pp (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)
Góly: 22. Takáč, 29. Pecararo (Marcinko, O´Connor), 52. Peterek (Varga, Acolatse), 61. Marcinko – 25. Jääskeläinen (Cassels, Kaspick), 26. Kukos (Lunter, Wesley), 58. Kudrna (Valach)
Dukla Trenčín – HC Prešov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Góly: 13. Krajčovič (Šiška), 16. Bezúch (Baptiste, Varone), 34. Lapšanský (Starosta, Vitolinš) - 27. Fejes (Kozák, Ullman)
HC Košice - HK Poprad 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Góly: 4. Lamper (Bučko), 7. Krivošík (Jellúš), 27. Krivošík (Plochotnik, Jellúš), 48. Petráš (Repčík), 53. Havrila (A. Bartoš, Šedivý), 56. Jellúš (Krivošík, Rosandič) - 5. Majdan (Šotek, Kotvan), 13. Šotek (Majdan, Fereta), 55. Calof (Nauš, Cracknell)
Dukla Michalovce - Spišská Nová Ves 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Góly: 3. Spodniak (Martel, Welsh), 13. Fominych (Svitana), 22. Lichanec (Meliško, Fominych), 58. Svitana (Lichanec, Matta) - 4. Viedenský (Archambault, Belluš), 8. Viedenský (Turanský, Archambault), 24. Giroux (Rapáč)
Liptovský Mikuláš - HK Nitra 2:5 (0:1, 1:4, 1:0)
Góly: 34. Sukeľ (Ferkodič, Fekiač), 43. Tritt (Ibragimov, Fekiač) – 6. Osburn (Mezei, Krištof), 26. Osburn (Krištof, Paulovič), 27. Lacka (Čederle), 32. Jackson (Bubela, Osburn), 36. Čederle (Lacka)
Vlci Žilina - Banská Bystrica 4:3 pp (1:1, 0:0, 2:2 - 1:0)
Góly: 20. Ranford (Diakov, Holenda), 42. Dubravík (Juščák, Baláž), 45. Dubravík (Chicoine, Korczak), 64. Korczak (Ranford) – 1. Šoltés (Kukuča, Gron), 42. Myklucha (Faith, Galipeau), 54. Kukuča (Lee, Messner)
