ONLINE: Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica dnes LIVE (hokej, 15. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.10.2025 o 17:00
15. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 15. kola Tipsport ligy medzi mužstvami Vlci Žilina a HC MONACObet Banská Bystrica.
Žilina je aktuálnym lídrom tabuľky, keď sa môže pochváliť ziskom 33 bodov so skóre 50:29. Ide tak o tím s najlepšou defenzívou. Po prehre s Liptovským Mikulášom na začiatku mesiaca sa vlkom darí vyhrávať, keď majú za sebou šesťzápasovú sériu víťazstiev. Naposledy si poradili s Prešovom 7:4.
Banská Bystrica sa nachádza na 4. mieste, keď má na konte 27 bodov so skóre 49:33. Ide tak o tretie najčastejšie skórujúce mužstvo. V poslednom kole barani odčinili prekvapivú porážku s Prešovom, keď zvíťazili na domácom ľade s Popradom 3:0. O čisté konto sa pritom postaral brankár Eugen Rabčan.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Žiliny:
Žilina 7-1 Banská Bystrica
Žilina 0-8 Banská Bystrica
Žilina 3-1 Banská Bystrica
Žilina 3-2 Banská Bystrica
Žilina 2-3 Banská Bystrica
Žilina je aktuálnym lídrom tabuľky, keď sa môže pochváliť ziskom 33 bodov so skóre 50:29. Ide tak o tím s najlepšou defenzívou. Po prehre s Liptovským Mikulášom na začiatku mesiaca sa vlkom darí vyhrávať, keď majú za sebou šesťzápasovú sériu víťazstiev. Naposledy si poradili s Prešovom 7:4.
Banská Bystrica sa nachádza na 4. mieste, keď má na konte 27 bodov so skóre 49:33. Ide tak o tretie najčastejšie skórujúce mužstvo. V poslednom kole barani odčinili prekvapivú porážku s Prešovom, keď zvíťazili na domácom ľade s Popradom 3:0. O čisté konto sa pritom postaral brankár Eugen Rabčan.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Žiliny:
Žilina 7-1 Banská Bystrica
Žilina 0-8 Banská Bystrica
Žilina 3-1 Banská Bystrica
Žilina 3-2 Banská Bystrica
Žilina 2-3 Banská Bystrica
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.