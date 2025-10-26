ONLINE: HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen dnes LIVE (hokej, 15. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.10.2025 o 16:00
15. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
V 15. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Zvolen. Stretnutie sa začína o 15:00.
Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 30 bodov. Na druhú Nitru stráca dva body, pred štvrtou Banskou Bystricou má náskok troch bodov. Belasí ťahali dlhú desaťzápasovú šnúru výhier, no tú im v minulom kole uťala Nitra, ktorá na domácom ľade zvíťazila 5:4 po samostatných nájazdoch.
Zvolenu patrí 7. priečka so ziskom 18 bodov. Na šiesty Liptovský Mikuláš strácajú Zvolenčania päť bodov, pred ôsmou Duklou Trenčín majú náskok jeden bod. Zvolen vyhral tri z uplynulých piatich duelov, po dvoch prehrách v minulom kole zdolal práve Trenčín 3:2 po samostatných nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.