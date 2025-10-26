ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Prešov dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes LIVE (hokej, 15. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.10.2025 o 15:30
15. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Klejna, Konc ml. – Vyšný, Hercog.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 15. kola TIPSPORT ligy medzi HK Dukla Trenčín a HC Prešov.
Trenčín je po 14. kolách na 8. mieste so ziskom 17 bodov. Zo 14 odohraných zápasov má na konte 5 výhier (3 po riadnom hracom čase a 2 po predĺžení) a 9 prehier (5 po riadnom hracom čase a 4 po predĺžení) Momentálne ťahá šnúru 7 prehier v rade. Naposledy prehral vo Zvolene 2:3 po samostatných nájazdoch. Najproduktívnejším hráčom Vojakov je s 8 bodmi Bellerive. Vojaci na nepriaznivú sériu reagovali prepustením Záborského a Joslinga. Vojakov naopak posilnili Baptiste a Varone.
Prešov je na tom ešte horšie ako Trenčín. Momentálne je dokonca úplne posledný a zo 14 zápasov má na konte len 9 bodov. Je najhorší aj v štatistike strelených gólov, keď ich dal len 25. Najhoršiu má pochopiteľne aj obranu, keď brankárske duo Janus/Vyletelka inkasovalo už 58 gólov. Z 14 odohraných zápasov má na konte 3 výhry v riadnom hracom čase a 11 prehier v riadnom hracom čase. Naposledy doma podľahol Žiline 4:7. Najproduktívnejším hráčom Prešova je s 9 bodmi Rockwood, až 6 bodov, ale zaznamenal ešte v drese SNV.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom v Prešove. Vtedy sa z víťazstva 3:1 tešili hráči Trenčína.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.