ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Nitra dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra dnes LIVE (hokej, 15. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.10.2025 o 17:00
15. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 15. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HK Nitra.
Úvodné buly je naplánované na 17:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš figuruje na 6. priečke s 23 bodmi. Po dvoch prehrách si v poslednom kole pripísali víťazstvo, keď na ľade HK Spišská Nová Ves vyhrali 5:2.
HK Nitra
Nitra sa nachádza na 2. mieste, na konte má 32 bodov. Za prvou Žilinu zaostávajú o 1 bod. Nitrania v minulom kole zvíťazili na domácom ľade, keď zdolali HC Slovan Bratislava 5:4 po samostatných nájazdoch.
