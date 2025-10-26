ONLINE: HC Košice - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a HK Poprad dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Poprad dnes LIVE (hokej, 15. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.10.2025 o 16:00
15. kolo
Košice
1:1
(1:1)
4' minúta
Prebiehajúci
Poprad
Prehľad
Góly a asistencie: 4. Lamper (Bučko). Rozhodca: Novák, Hronský – Jurčiak, Tichý..
Prenos
Poprad dal gól!
03:19
Košice dali gól!
Bučko nahodil puk od modrej čiary, jeho strela bola zblokovaná jedným z brániacich hráčov, no odrazený puk sa dostal na hokejku PATRIKA LAMPERA, ktorý presnou strelou na bližšiu tyč otvára skóre zápasu!
Bučko nahodil puk od modrej čiary, jeho strela bola zblokovaná jedným z brániacich hráčov, no odrazený puk sa dostal na hokejku PATRIKA LAMPERA, ktorý presnou strelou na bližšiu tyč otvára skóre zápasu!
02:36
Akciu hostí prerušuje ofsajd.
02:00
Košičania budú zakladať útok od vlastnej brány.
00:53
Hostia budú zakladať útok z vlastného obranného pásma.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HC Košice: Riečický (Jurčák) – Rosandič, Bučko, Dakhnovskyi, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro, Blaško – Petráš, Repčík, Mikúš – Jellúš, Krivošík, Plokhotnik – Rogoň, Havrila, Lamper – Liščinský, Kohút, Lunter
Tréner: Daniel Ceman.
HK Poprad: Parks (Belányi) – Kotvan, Bodák, Lefebvre, Sproul, Nemčík, Fereta – Majdan, Urbánek, Šotek – Nauš, Suchý, Výhonský – Bracco, Cracknell, Calof – Stanček, Kundrik, Gabor.
Tréner: Mike Pellegrims.
Rozhodca: Novák, Hronský – Jurčiak, Tichý.
HC Košice: Riečický (Jurčák) – Rosandič, Bučko, Dakhnovskyi, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro, Blaško – Petráš, Repčík, Mikúš – Jellúš, Krivošík, Plokhotnik – Rogoň, Havrila, Lamper – Liščinský, Kohút, Lunter
Tréner: Daniel Ceman.
HK Poprad: Parks (Belányi) – Kotvan, Bodák, Lefebvre, Sproul, Nemčík, Fereta – Majdan, Urbánek, Šotek – Nauš, Suchý, Výhonský – Bracco, Cracknell, Calof – Stanček, Kundrik, Gabor.
Tréner: Mike Pellegrims.
Rozhodca: Novák, Hronský – Jurčiak, Tichý.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 15. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretne HC Košice s HK Poprad.
HC Košice
Košičania sa momentálne nachádzajú na 5. mieste tabuľky so skóre 47:31 a 25 bodmi. Ich forma je stabilná, naposledy doma zdolali Michalovce presvedčivo 6:2 a predtým na ľade Liptovského Mikuláša 5:0. V stretnutí so Slovanom Bratislava prehrali 1:2 po nájazdoch, predtým zdolali Duklu Trenčín 2:1 a na ľade Žiliny podľahli 2:5. Košičania sa budú snažiť potvrdiť domácu silu a nadviazať na výkony z posledných zápasov.
HK Poprad
Poprad sa nachádza na predposlednej 11. priečke so skóre 36:50 a 10 bodmi. Ich posledné výsledky sú rozpačité a určite sú najväčším sklamaním v tejto sezóne. Naposledy podľahli Banskej Bystrici 0:3, predtým však zdolali Michalovce po predĺžení 3:2 a doma Prešov presvedčivo 7:2. Predtým prehrali s Liptovským Mikulášom 2:3 po predĺžení a so Zvolenom vysoko 1:6.
HC Košice
Košičania sa momentálne nachádzajú na 5. mieste tabuľky so skóre 47:31 a 25 bodmi. Ich forma je stabilná, naposledy doma zdolali Michalovce presvedčivo 6:2 a predtým na ľade Liptovského Mikuláša 5:0. V stretnutí so Slovanom Bratislava prehrali 1:2 po nájazdoch, predtým zdolali Duklu Trenčín 2:1 a na ľade Žiliny podľahli 2:5. Košičania sa budú snažiť potvrdiť domácu silu a nadviazať na výkony z posledných zápasov.
HK Poprad
Poprad sa nachádza na predposlednej 11. priečke so skóre 36:50 a 10 bodmi. Ich posledné výsledky sú rozpačité a určite sú najväčším sklamaním v tejto sezóne. Naposledy podľahli Banskej Bystrici 0:3, predtým však zdolali Michalovce po predĺžení 3:2 a doma Prešov presvedčivo 7:2. Predtým prehrali s Liptovským Mikulášom 2:3 po predĺžení a so Zvolenom vysoko 1:6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.