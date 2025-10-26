ONLINE: HC Košice - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

HC Košice - HK Poprad: ONLINE prenos z 15. kola Tipsport ligy.
HC Košice - HK Poprad: ONLINE prenos z 15. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|26. okt 2025 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 15. kola Tipsport ligy: HC Košice - HK Poprad.

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a HK Poprad dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Poprad dnes LIVE (hokej, 15. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
26.10.2025 o 16:00
15. kolo
Košice
1:1
(1:1)
4' minúta
Prebiehajúci
Poprad
Prehľad
Góly a asistencie: 4. Lamper (Bučko). Rozhodca: Novák, Hronský – Jurčiak, Tichý..
Prenos
goalPoprad dal gól!
03:19
goalKošice dali gól!
Bučko nahodil puk od modrej čiary, jeho strela bola zblokovaná jedným z brániacich hráčov, no odrazený puk sa dostal na hokejku PATRIKA LAMPERA, ktorý presnou strelou na bližšiu tyč otvára skóre zápasu!
02:36
Akciu hostí prerušuje ofsajd.
02:00
Košičania budú zakladať útok od vlastnej brány.
00:53
Hostia budú zakladať útok z vlastného obranného pásma.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:

HC Košice: Riečický (Jurčák) – Rosandič, Bučko, Dakhnovskyi, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro, Blaško – Petráš, Repčík, Mikúš – Jellúš, Krivošík, Plokhotnik – Rogoň, Havrila, Lamper – Liščinský, Kohút, Lunter

Tréner: Daniel Ceman.

HK Poprad: Parks (Belányi) – Kotvan, Bodák, Lefebvre, Sproul, Nemčík, Fereta – Majdan, Urbánek, Šotek – Nauš, Suchý, Výhonský – Bracco, Cracknell, Calof – Stanček, Kundrik, Gabor.

Tréner: Mike Pellegrims.

Rozhodca: Novák, Hronský – Jurčiak, Tichý.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 15. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretne HC Košice s HK Poprad.

HC Košice

Košičania sa momentálne nachádzajú na 5. mieste tabuľky so skóre 47:31 a 25 bodmi. Ich forma je stabilná, naposledy doma zdolali Michalovce presvedčivo 6:2 a predtým na ľade Liptovského Mikuláša 5:0. V stretnutí so Slovanom Bratislava prehrali 1:2 po nájazdoch, predtým zdolali Duklu Trenčín 2:1 a na ľade Žiliny podľahli 2:5. Košičania sa budú snažiť potvrdiť domácu silu a nadviazať na výkony z posledných zápasov.

HK Poprad

Poprad sa nachádza na predposlednej 11. priečke so skóre 36:50 a 10 bodmi. Ich posledné výsledky sú rozpačité a určite sú najväčším sklamaním v tejto sezóne. Naposledy podľahli Banskej Bystrici 0:3, predtým však zdolali Michalovce po predĺžení 3:2 a doma Prešov presvedčivo 7:2. Predtým prehrali s Liptovským Mikulášom 2:3 po predĺžení a so Zvolenom vysoko 1:6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra: ONLINE prenos z 15. kola Tipsport ligy.online
Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra: ONLINE prenos z 15. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)
dnes 14:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Košice - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)