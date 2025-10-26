ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes LIVE (hokej, 15. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.10.2025 o 16:30
15. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 15.kola Tipsport ligy medzi HK DUKLA Michalovce a HK Spišská Nová Ves.
Michalovce mali veľmi slabý úvod sezóny, keď sú len o bod pred barážovou zónou a o 2 body pred posledným Prešovom. V posledných 5 zápasoch si však pripísali 2 výhry a aj bod za prehru po predĺžení proti Popradu.
Spišská Nová Ves je síce tabuľkovým susedom Michaloviec, ale majú na nich 6 bodový náskok. Spišiaci však v posledných 5 zápasoch vyhrali len raz a toto by mal byť pre nich ideálny zápas na zlepšenie formy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.