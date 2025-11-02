Lídri si výhry zaistili v posledných sekundách. Košice nevídane pohoreli, parádny obrat Prešova

BRATISLAVA. Čelo tabuľky hokejovej Tipsport ligy zostáva aj po 17. kole nabité. Zhodne po 38 bodov majú na konte prvý Slovan, druhá Žilina i tretia Nitra.
Všetky tri tímy si v nedeľu pripísali triumf v riadnom hracom čase. Slovan v šlágri kola zvíťazil nad Banskou Bystricou 4:3, keď štyri sekundy pred klaksónom rozhodol Ryan O'Connor.
Bystričania zostali na štvrtom mieste tabuľky, keďže neuspeli ani Košice doma s Nitrou 0:5.
Od vedúceho tria však získali oba kluby odstup, „barani“ sú štvrtí s mankom sedem bodov na čelo, Košičania sú o ďalší bod späť.
Na dne tabuľky si polepšil Prešov, po víťazstve v Liptovskom Mikuláši 6:5 po predĺžení má na konte už 11 bodov.
Stratu na predposledný Poprad znížil na dva body, keďže „kamzíci“ v regionálnom derby neuspeli v Spišskej Novej Vsi 2:4.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 17. kolo
Trenčín - Žilina 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)
Góly: 33. Descheneau (Vitolinš, Starosta), 39. Lapšanský (Vitolinš, Šiška), 41. Bellerive (Varone, Baptiste), 58. Varone (Bellerive) - 4. Chicoine (Koyš, Šmída), 7. Vašaš (Gachulinec, Koyš), 25. Kosmachuk (Mucha, Lacouvée), 32. Dúbravík (Šmída, Ranford), 60. Galamboš
Slovan Bratislava - B. Bystrica 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Góly: 20. O'Connor (Pecararo, Acolatse), 39. Pecararo (Shinnimin), 55. Bačik (Jendek, Pecararo), 60. O'Connor (Takáč) - 32. Messner (Šoltés, Galipeau), 42. Zigo (Turnbull, Galipeau), 58. Turnbull
Spišská Nová Ves - Poprad 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Góly: 21. Giroux (Laferriere-Mailfatt, Zajac), 29. Laferriere-Mailfatt (Ališauskas, Žiak), 43. Džugan (Drábek), 45. Rapáč (Turanský, Džugan) - 14. Lefebvre (Calof, Cracknell), 19. Sproul
Michalovce - Zvolen 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Góly: 35. Varga (Stripai) - 19. Kudrna (Šramaty, Zuzin), 22. Jääskeläinen (Kudrna, Cassels), 29. Wesley, 52. Jääskeläinen (Fekiač, Šramaty), 57. Valach (Fekiač, Marcinek)
Liptovský Mikuláš - Prešov 5:6 po predĺžení (2:1, 2:1, 1:3 - 0:1)
Góly: 2. Sukeľ (Flood, Surák), 15. Ferkodič (Ibragimov, Flood), 26. Réway (Tritt), 31. Záborský (Réway), 41. Robertson (Surák) – 8. Valigura (Rockwood, Ullman), 39. Rapuzzi (Ulmann), 41. Robertson (Surák), 56. Rapuzzi (Hain, Giľak), 58. Avtsin (Ullman, Rapuzzi), 64. Rapuzzi (Avtsin)
Košice - Nitra 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly: 4. Jackson (A. Nemec, Chrenko), 10. Krištof (Paulovič), 23. Chrenko (Bača), 32. Jackson (Chrenko, Carmichael), 58. Carmichael (Paulovič)
