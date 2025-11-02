Lídri si výhry zaistili v posledných sekundách. Košice nevídane pohoreli, parádny obrat Prešova

Fotka zo zápasu HC Košice - HK Nitra.
Fotka zo zápasu HC Košice - HK Nitra. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|2. nov 2025 o 20:35
ShareTweet0

Pozrite si súhrn výsledkov 17. kola Tipsport ligy.

BRATISLAVA. Čelo tabuľky hokejovej Tipsport ligy zostáva aj po 17. kole nabité. Zhodne po 38 bodov majú na konte prvý Slovan, druhá Žilina i tretia Nitra.

Všetky tri tímy si v nedeľu pripísali triumf v riadnom hracom čase. Slovan v šlágri kola zvíťazil nad Banskou Bystricou 4:3, keď štyri sekundy pred klaksónom rozhodol Ryan O'Connor.

Bystričania zostali na štvrtom mieste tabuľky, keďže neuspeli ani Košice doma s Nitrou 0:5.

Od vedúceho tria však získali oba kluby odstup, „barani“ sú štvrtí s mankom sedem bodov na čelo, Košičania sú o ďalší bod späť.

Na dne tabuľky si polepšil Prešov, po víťazstve v Liptovskom Mikuláši 6:5 po predĺžení má na konte už 11 bodov.

Stratu na predposledný Poprad znížil na dva body, keďže „kamzíci“ v regionálnom derby neuspeli v Spišskej Novej Vsi 2:4.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tipsport liga - 17. kolo

Trenčín - Žilina 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)

Góly: 33. Descheneau (Vitolinš, Starosta), 39. Lapšanský (Vitolinš, Šiška), 41. Bellerive (Varone, Baptiste), 58. Varone (Bellerive) - 4. Chicoine (Koyš, Šmída), 7. Vašaš (Gachulinec, Koyš), 25. Kosmachuk (Mucha, Lacouvée), 32. Dúbravík (Šmída, Ranford), 60. Galamboš

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Slovan Bratislava - B. Bystrica 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Góly: 20. O'Connor (Pecararo, Acolatse), 39. Pecararo (Shinnimin), 55. Bačik (Jendek, Pecararo), 60. O'Connor (Takáč) - 32. Messner (Šoltés, Galipeau), 42. Zigo (Turnbull, Galipeau), 58. Turnbull

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Spišská Nová Ves - Poprad 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Góly: 21. Giroux (Laferriere-Mailfatt, Zajac), 29. Laferriere-Mailfatt (Ališauskas, Žiak), 43. Džugan (Drábek), 45. Rapáč (Turanský, Džugan) - 14. Lefebvre (Calof, Cracknell), 19. Sproul

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Michalovce - Zvolen 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Góly: 35. Varga (Stripai) - 19. Kudrna (Šramaty, Zuzin), 22. Jääskeläinen (Kudrna, Cassels), 29. Wesley, 52. Jääskeläinen (Fekiač, Šramaty), 57. Valach (Fekiač, Marcinek)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Liptovský Mikuláš - Prešov 5:6 po predĺžení (2:1, 2:1, 1:3 - 0:1)

Góly: 2. Sukeľ (Flood, Surák), 15. Ferkodič (Ibragimov, Flood), 26. Réway (Tritt), 31. Záborský (Réway), 41. Robertson (Surák) – 8. Valigura (Rockwood, Ullman), 39. Rapuzzi (Ulmann), 41. Robertson (Surák), 56. Rapuzzi (Hain, Giľak), 58. Avtsin (Ullman, Rapuzzi), 64. Rapuzzi (Avtsin)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Košice - Nitra 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Góly: 4. Jackson (A. Nemec, Chrenko), 10. Krištof (Paulovič), 23. Chrenko (Bača), 32. Jackson (Chrenko, Carmichael), 58. Carmichael (Paulovič)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Fotka zo zápasu HC Košice - HK Nitra.
Fotka zo zápasu HC Košice - HK Nitra.
Lídri si výhry zaistili v posledných sekundách. Košice nevídane pohoreli, parádny obrat Prešova
dnes 20:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Lídri si výhry zaistili v posledných sekundách. Košice nevídane pohoreli, parádny obrat Prešova