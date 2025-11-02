ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

Sportnet|2. nov 2025 o 13:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 17. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica.

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
02.11.2025 o 16:00
17. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prehľad
Rozhodca: Orolin, J. Konc ml. – D. Konc ml., Jurčiak.
Prenos
Úvodné zostavy:

HC Slovan Bratislava: Andrisík (Mirt) – O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko – Varga, Peterek, Takáč – Bondra, Elson, Dmowski – Shinnimin, Jendek, Pecararo – Petriska, Solenský, Kukumberg – Preisinger
Tréner: Bradley Tapper

HC MONACObet Banská Bystrica: Rabčan (Vitols) – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Zeleňák – Turnbull, Myklukha, Faith – Kukuča, Messner, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – Jasenec, Gron, Matoušek
Tréner: Vlastimil Wojnar

V 17. kole Tipsport ligy hostí HC Slovan Bratislava mužstvo HC MONACObet Banská Bystrica. Úvodné buly je naplánované na 16:00.

Slovan sa poprvýkrát v sezóne prepracoval na čelo tabuľky. Na konte má 35 bodov, tak isto ako druhá Žilina a tretia Nitra. Belasí vyhrali štyri z posledných piatich duelov, v minulom kole zdolali na domácom ľade posledný Prešov 5:3.

B. Bystrica sa nachádza na 4. mieste, doposiaľ nazbierala 31 bodov, na vedúce trio stráca štyri body. Banskobystričania vyhrali tri z posledných piatich zápasov, v minulom kole zvíťazili doma nad Duklou Trenčín 4:0. Trojbodový zápas odohrali Turnbull a Myklukha.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

