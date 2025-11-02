ONLINE: HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 17. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 17. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|2. nov 2025 o 13:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo 17. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen.

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
02.11.2025 o 16:30
17. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 17. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK DUKLA Michalovce a HKM Zvolen.

Michalovce aktuálne okupujú 10. priečku, keď majú na konte 17 bodov. Na víťazstvo so Spišskou Novou Vsou (4:3) nadviazali cenným triumfom na ľade Nitry, ktorú zdolali výsledkom 5:2. Medzi najproduktívnejšími hráčmi ligy pritom figuruje hneď dvojica hráčov – Marc-Olivier Roy so ziskom 20 bodov (2+18) a Jordan Martel so ziskom 19 bodov (9+10).

Zvolen sa nachádza v tabuľke o čosi vyššie, konkrétne na 7. mieste so ziskom 22 bodov. V posledných zápasoch na súperovom ľade sa predstavili väčšinou u favorita, čo tak môže skresľovať pohľad na výsledky. Napriek tomu dokázal vybojovať bod so Slovanom Bratislava (3:4pp) či Žilinou (5:6pp).

Posledné vzájomné zápasy na ľade Michaloviec:
Michalovce 5-4pp Zvolen
Michalovce 5-4 Zvolen
Michalovce 3-1 Zvolen
Michalovce 5-1 Zvolen
Michalovce 5-0 Zvolen
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Košice - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 17. kola Tipsport ligy.online
HC Košice - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 17. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Košice - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)
dnes 14:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)