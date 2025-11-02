ONLINE: HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
02.11.2025 o 15:30
17. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní hokejového zápasu z Tipsport ligy medzi HK DUKLA Trenčín a Vlci ŽIlina.
HK Dukla Trenčín
Hráči Dukly Trenčín začali sezónu naozaj výborne. Posledné zápasy sa im však nedarí. Z posledných deviatich zápasov prehrali až osem! Jediné víťazstvo v tejto čiernej sérii zaznamenali na domácom ľade proti Prešovu. Zvíťazili 3:1. Dukle patrí aktuálne 8. pozícia so ziskom 20 bodov a negatívnym skóre 33:41.
Vlci ŽIlina
Hostia zo Žiliny prežívajú opäť výbornú sezónu. Na svojom konte majú 35 bodov a pozitívne skóre 56:37. Vlkom patrí aktuálne 2. pozícia. Prvý Slovan Bratislava má rovnaký počet bodov, ale má viac strelených gólov. Žilina ťahala pozitívnu sériu siedmich víťazstiev po sebe, ale v poslednom kole prehrala na ľade Popradu 2:5. Vlci sú dnes favoritom. Uvidíme či to potvrdia na ľadovej ploche.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.