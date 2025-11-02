ONLINE: HC Košice - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a HK Nitra dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
02.11.2025 o 17:30
17. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 17. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC Košice a HK Nitra.
Košice ťahajú sériu štyroch výhier v rade, keď si poradili postupne s Liptovským Mikulášom (5:0), Michalovcami (6:2), Popradom (6:3) a naposledy so Spišskou Novou Vsou (2:1pp). V tabuľke im tak patrí 5. pozícia so ziskom 30 bodov a skóre 55:35. Ide tak vôbec o najlepšie brániace mužstvo v lige.
Nitra sa nachádza hneď o dve miesta vyššie, keď má na konte 35 bodov so skóre 53:39. V piatok nestačila prekvapivo na Michalovce 2:5, predtým však zaznamenala výhru s Trenčínom 4:1, Slovanom Bratislava 5:4sn a Liptovským Mikulášom 5:2.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Košíc:
Košice 5-4pp Nitra
Košice 2-4 Nitra
Košice 5-1 Nitra
Košice 0-2 Nitra
Košice 3-2 Nitra
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.