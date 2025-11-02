ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Poprad dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
02.11.2025 o 16:00
17. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prehľad
Rozhodca: Žák, Krajčík – Tomáš, Pribula.
Prenos
Úvodné zostavy:
HK Spišská Nová Ves: Godla (Valluš) – Zajac, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Tychonick, Groch, Frankovič, Tóth – Rapáč, Giroux, Laferriere – Archambault, Viedenský, Turanský – Drábek, Bortňák, Džugan – Števuliak, Vartovník, Belluš
Tréner: Vladimír Zábrorský
HK Poprad: Belányi (Parks) – Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Fereta – Bracco, Cracknell, Calof – Török, Suchý, Výhonský – Nauš, Urbánek, Šotek – Majdan, Bjalončík, Gabor
Tréner: Mike Pellegrims
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 17. kola TIPSPORT ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HK Poprad.
Spišská Nová Ves je po 16. kolách na 9. mieste so ziskom 18 bodov. V tejto sezóne sa jej zatiaľ veľmi nedarí keď má na konte 6 výhier (5 v riadnom hracom čase) a až 10 prehier (z toho až 9 v riadnom hracom čase). Spišiaci navyše posledné 4 zápasy prehrali a ukončili spoluprácu s trénerom Oremusom. Naposledy to bola domáca prehra 1:2 po samostatných nájazdoch s Košicami. Najproduktívnejším hráčom tímu je Archambault s 13 bodmi.
Poprad je na tom ešte horšie, keď je predposledný a je teda spoločne s posledným Prešovom v barážovom pásme. Na desiate Michalovce stráca 4 body a na dnešného súpera 5. Zo 16 odohraných zápasov má na konte len 4 výhry (3 v riadnom hracom čase) a až 12 prehier (10 v riadnom hracom čase). Naposledy sa mu doma podarilo zdolať Žilinu 5:2, ktorá si tak pripísala ešte len svoju tretiu prehru v riadnom hracom čase v tejto sezóne. Najproduktívnejším hráčom tímu je Sproul so 16 bodmi.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom v Poprade. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili hráči Spišskej Novej Vsi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.