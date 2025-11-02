ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Prešov dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
02.11.2025 o 17:00
17. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 17. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HC Prešov. Úvodné buly je naplánované na 17:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš figuruje na 6. priečke s 23 bodmi. Pred reprezentačnou prestávkou by Liptáci potrebovali po dvoch prehrách bodovať naplno, aby si udržali postavenie v prvej šestke. Na krk im totiž dýcha siedmy Zvolen, kde v poslednom kole prehrali 3:2.
HC Prešov
Prešovu patrí posledná 12. priečka, doposiaľ nazbieral 9 bodov. Prešovčania vyhrali zatiaľ v troch zápasoch, naposledy vyhrali na domácom ľade v 13. kole s HC MONACOBET Banská Bystrica 4:1. Na predposledný Poprad strácajú 4 body.
