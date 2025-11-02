ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 17. kola Tipsport ligy.
Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 17. kola Tipsport ligy.
Sportnet|2. nov 2025 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 17. kola Tipsport ligy: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Prešov dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
02.11.2025 o 17:00
17. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 17. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HC Prešov. Úvodné buly je naplánované na 17:00.

HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš figuruje na 6. priečke s 23 bodmi. Pred reprezentačnou prestávkou by Liptáci potrebovali po dvoch prehrách bodovať naplno, aby si udržali postavenie v prvej šestke. Na krk im totiž dýcha siedmy Zvolen, kde v poslednom kole prehrali 3:2.

HC Prešov
Prešovu patrí posledná 12. priečka, doposiaľ nazbieral 9 bodov. Prešovčania vyhrali zatiaľ v troch zápasoch, naposledy vyhrali na domácom ľade v 13. kole s HC MONACOBET Banská Bystrica 4:1. Na predposledný Poprad strácajú 4 body.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

