Slovan natiahol víťaznú sériu, Nitra sa v tabuľke dotiahla na lídra. Gólová prestrelka v Žiline

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v nedeľnom 13. kole Tipsport ligy Spišskú Novú Ves 6:4 a natiahli víťaznú sériu už na 10 zápasov. Na vedúce duo tabuľky Žilina, Nitra strácajú len jediný bod. Hetrikom sa blysol Ryan Dmowski.
Druhá Nitra zvíťazila v Trenčíne 4:1, pripravila Dukle šiestu prehru za sebou a bodovo sa dotiahla na prvú Žilinu, ktorá zdolala Zvolen až po predĺžení (6:5) a ťahá sériu piatich víťazstiev.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Kamzíci“ z Popradu zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení pod vedením nového trénera Mikea Pellegrimsa, keď zdolali Michalovce na ich ľade 3:2 po predĺžení.
Košice triumfovali na ľade Liptovského Mikuláša 5:0 a predbehli ho v tabuľke na 5. miesto. Prešov proti Banskej Bystrici ukončil sériu piatich prehier, zvíťazil 4:1, no zostáva na poslednej priečke.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Carter Turnbull
Banská Bystrica
12
14
8
22
2.
Marc-Olivier Roy
Michalovce
12
2
16
18
3.
Oleksii Myklukha
Banská Bystrica
12
3
13
16
4.
Róbert Varga
Slovan
12
7
8
15
5.
Samuel Takáč
Slovan
12
4
11
15
Tipsport liga - 13. kolo
Trenčín - Nitra 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
Góly: 46. Baptiste (Hlaváč, Josling) - 5. Bubela (Jackson, Kostenko), 7. Molnár (Bubela), 20. Okoličány (Molnár), 58. Molnár
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Prešov - Banská Bystrica 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly: 20. Rapuzzi (Rockwood, Fejes), 21. Ullman (Vyletelka), 53. Avcin (Fejes, MacDougall), 58. Rockwood - 2. Turnbull (Lucas, Faith)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Slovan Bratislava - SNV 6:4 (3:1, 1:2, 2:1)
Góly: 3. Dmowski (Takáč, O´Connor), 12. O´Connor (Kukumberg, Preisinger), 15. Acolatse (O´Connor, Dmowski), 32. Pecararo (Královič, Takáč), 54. Dmowski (Elson, Pecararo), 60. Dmowski – 6. Laferriere, 31. Viedenský (Džugan), 35. Giroux, 41. Viedenský (Džugan, Turanský)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Michalovce - Poprad 2:3 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 18. Spodniak (Varga, Nilsson), 35. Hrabčák (Fominych, Bindulis) - 13. Lefebvre (Majdan, Šotek), 19. Bodák (Lefebvre, Šotek), 63. Sproul (Bracco)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Liptovský Mikuláš - Košice 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Góly: 4. Bartoš (Šedivý, Havrila), 14. Petráš (Repčík, Mikúš), 18. Krivošík (Jellúš), 21. Mikúš (Petráš, Repčík), 53. Plochotnik (Mitro, Bučko)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Žilina - Zvolen 6:5 pp (1:2, 4:0, 0:3 - 1:0)
Góly: 15. Korenčik (Korczak), 25. Mucha (Juščák, Baláž), 33. Kolenič (Korczak), 35. Vašaš (Galamboš), 36. Ranford (Holenda, Diakov), 64. Kosmachuk (Gachulinec) - 6. Fekiač (Beňo, Wesley), 14. Valach (Kowalczyk, Fekiač), 51. Marcinek (Cassels, Beňo), 53. Lunter (Hecl, Fekiač), 60. Jääskeläinen (Macek)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>