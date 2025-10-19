ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes LIVE (hokej, 13. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.10.2025 o 17:00
13. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 13. kola Tipsport ligy, v ktorom v stretnutí tabuľových susedov privítajú hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš tím HC Košice. Úvodné buly je naplánované na 17:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš figuruje na 5. priečke s 20-timi bodmi. Liptáci v poslednom kole nedokázali nadviazať na 6 zápasovú bodovú sériu, keď prehrali na ľade Dukly Michalovce 3:2.
HC Košice
Košice sa nachádzajú na 6. mieste tabuľky s 19 bodmi. Oceliari v poslednom kole nezvládli domáci zápas s HC Slovan Bratislava, keď prehrali 1:2 po samostatných nájazdoch.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš figuruje na 5. priečke s 20-timi bodmi. Liptáci v poslednom kole nedokázali nadviazať na 6 zápasovú bodovú sériu, keď prehrali na ľade Dukly Michalovce 3:2.
HC Košice
Košice sa nachádzajú na 6. mieste tabuľky s 19 bodmi. Oceliari v poslednom kole nezvládli domáci zápas s HC Slovan Bratislava, keď prehrali 1:2 po samostatných nájazdoch.