ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC košice: ONLINE prenos z 13. kola Tipsport ligy.
Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC košice: ONLINE prenos z 13. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|19. okt 2025 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 13. kola Tipsport ligy: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes LIVE (hokej, 13. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
19.10.2025 o 17:00
13. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 13. kola Tipsport ligy, v ktorom v stretnutí tabuľových susedov privítajú hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš tím HC Košice. Úvodné buly je naplánované na 17:00.

HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš figuruje na 5. priečke s 20-timi bodmi. Liptáci v poslednom kole nedokázali nadviazať na 6 zápasovú bodovú sériu, keď prehrali na ľade Dukly Michalovce 3:2.

HC Košice
Košice sa nachádzajú na 6. mieste tabuľky s 19 bodmi. Oceliari v poslednom kole nezvládli domáci zápas s HC Slovan Bratislava, keď prehrali 1:2 po samostatných nájazdoch.

dnes 14:00
