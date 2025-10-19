ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Poprad dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes LIVE (hokej, 13. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.10.2025 o 16:30
13. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 13. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK DUKLA Michalovce a HK Poprad.
Michalovce v piatok uspeli po dlhšom čase na domácom ľade, keď porazili Liptovský Mikuláš 3:2. V domácom prostredí boli pritom nad ich sily mužstvá ako Slovan Bratislava, Žilina, Prešov či Nitra.
Poprad v poslednom kole prerušil deväťzápasovú sériu prehier, keď uspel na domácom ľade vysoko 7:2 s Prešovom. Napriek tomu sa Popradčania nachádzajú na predposlednom mieste so ziskom ôsmich bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.