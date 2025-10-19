ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Nitra dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Nitra dnes LIVE (hokej, 13. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.10.2025 o 15:30
13. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prehľad
Rozhodca: Jobbágy, Klejna – Vyšný, Tvrdoň.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 13. kola TIPSPORT ligy medzi HK Dukla Trenčín a HK Nitra.
Trenčín je po 12. kolách na 8. mieste so ziskom 16 bodov. Z 12 zápasov má na konte 5 výhier (3 v riadnom hracom čase a 2 po predĺžení) a 7 prehier (4 v riadnom hracom časom a 3 po predĺžení). Trenčania momentálne ťahajú sériu 5 prehier v rade. V piatok Vojaci prehrali v Spišskej Novej Vsi tesne 1:2. Najproduktívnejším hráčom Trenčína je Bellerive s 8 bodmi (6+2).
Nitra v piatok stratila pozíciu lídra súťaže, keď ju o bod predbehla Žilina. Nitranom tak momentálne patrí druhá priečka s 27 bodmi. Z 12 zápasov majú na konte 9 výhier (8 v riadnom hracom čase a 1 po predĺžení) a 3 prehry (2 v riadnom hracom čase a 1 po predĺžení). Naposledy Corgoni prehrali doma so Žilinou 1:3. Najproduktívnejším hráčom Nitry je Passolt s 11 bodmi (6+5).
Naposledy sa tieto tímy stretli pred mesiacom, vtedy sa z víťazstva 3:2 po nájazdoch tešili Vojaci.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.