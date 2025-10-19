ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves dnes LIVE (hokej, 13. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.10.2025 o 16:00
13. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
V 13. kole Tipsport ligy hostí HC Slovan Bratislava HK Spišskú Novú Ves. Stretnutie sa začína o 16:00.
Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 26 bodov. Na druhú Nitru stráca jeden bod, na vedúcu Žilinu dva body. Pred štvrtou Banskou Bystricou má náskok dva body. Belasí ťahajú dlhú víťaznú šnúru, neprehrali už deväť zápasov za sebou. V minulom kole zdolali Košice na ich ľade 2:1 po samostatných nájazdoch, rozhodol Královič.
Spišská Nová Ves figuruje na 7. priečke, doposiaľ nazbierala 17 bodov. Na šieste Košice stráca dva body, pred ôsmou Duklou Trenčín má jednobodový náskok. Spišiaci vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolali doma Trenčín 2:1, skórovali Džugan a Tychonick.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.