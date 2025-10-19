ONLINE: HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos z 13. kola Tipsport ligy.
HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos z 13. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|19. okt 2025 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 13. kola Tipsport ligy: HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica.

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica dnes LIVE (hokej, 13. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
19.10.2025 o 16:00
13. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 13. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC Prešov a HC MONACObet Banská Bystrica.

Prešov sa zatiaľ trápi na poslednom mieste, keď dokázal vybojovať len šesť bodov. Pred dnešným zápasom však oznámil príchod nových posíl, keď posilnil mužstvo Adam Rockwood či Alexander Avtsin.

Banská Bystrica sa nachádza na 4. mieste, keď má na konte 24 bodov so skóre 45:29. Ide tak o druhé najčastejšie skórujúce mužstvo. V poslednom zápase si poradila v derby so Zvolen, ktorý porazila vysoko 6:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Dukla Michalovce - HK Poprad: ONLINE prenos z 13. kola Tipsport ligy.online
HK Dukla Michalovce - HK Poprad: ONLINE prenos z 13. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)
dnes 13:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)