ONLINE: Vlci Žilina - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.10.2025 o 17:00
13. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prajem pekný podvečer pri sledovaní textového prenosu z Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HKM Zvolen.
Vlci Žilina
Domáci hokejisti vládnu celej Tisport lige. Nachádzajú sa teda na 1. pozícii so ziskom 28 bodov a pozitívnym skóre 37:20. Vlci hrajú veľmi ofenzívny a pozerateľný hokej. V dnešnom zápase sú opäť favoritom. Svoj posledný ligový zápas odohrali v repríze minuloročného semifinále na pôde Nitry a dokázali po výbornom výkone zvíťaziť 3:1.
HKM Zvolen
Hostia zo Zvolena nemajú ideálny štart do sezóny. Na svojom konte majú len 12 bodov a pozitívne skóre 38:36. Zvolenu patrí aktuálne až 9. pozícia. Hostia svoj posledný ligový zápas odohrali doma proti Banskej Bystrici a dostali poriadny výprask. Prehrali jasne 1:6. Jediný gól svojho mužstva strelil v zápase Juraj Valach v oslabení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.