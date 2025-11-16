Napínavý súboj o líderskú pozíciu pokračuje. Prvé tri tímy súťaže šokujúco zlyhali

BRATISLAVA. Prvé tri tímy prehrali v nedeľňajšom 19. kole hokejovej Tipsport ligy. Lídri z Nitry podľahli doma Popradu tesne 0:1, no udržali si trojbodový náskok pred Žilinou i Slovanom Bratislava, ich súperi však majú zápas k dobru.
Druhí „vlci“ prehrali v Liptovskom Mikuláši a o skóre tretí „belasí“ prehrali doma s Trenčínom 1:4.
„Vojaci“ uspeli po troch prehrách a po tom, čo v sobotu odvolali fínskeho trénera Tommiho Hämäläinena, ktorého dočasne nahradili športový manažér Mário Bližňák spoločne s trénermi Brankom Radivojevičom, Pavlom Mihálikom a Petrom Sojčíkom.
Zvolen nenatiahol sériu troch výhier, keď prehral na ľade Spišskej Novej Vsi 1:2. Posedný Prešov prehral v derby v Košiciach vysoko 1:6.
Tipsport liga - 19. kolo
Slovan Bratislava - Dukla Trenčín 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 41. O'Connor (Pecararo, Takáč) - 10. D. Hudec (J. Mikuš, Šiška), 30. Šiška (Bezúch), 45. Šiška, 57. D. Hudec (Krajč)
Spišská Nová Ves - Zvolen 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Góly: 3. Laferriere (Rapáč, Giroux), 9. Turanský (Rapáč) - 56. Macek
Michalovce - Banská Bystrica 5:3 (2:1, 3:1, 0:1)
Góly: 5. Welsh (Roy), 10. Michnáč (Meliško, Lichanec), 29. Safaralejev, 33. Meliško, 36. Virtanen - 1. Faith (Myklucha, Jasenec), 32. Faith, 46. Kabáč
Liptovský Mikuláš - Žilina 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Góly: 6. Nespala (Vankúš, Šandor), 11. Flood (Cormier, Fekiač), 29. Fekiač (Tritt) - 5. Kolenič (Korczak, Ranford)
Nitra - Poprad 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Gól: 13. Sproul (Výhonský, Török)
Košice - Prešov 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Góly: 16. Havrila (Lunter), 17. Dachnovskyj (Chovan), 30. Krivošík (Petráš, Kvietok), 39. Rosandič (Bučko, Lunter), 42. Rosandič (Lunter, Havrila), 56. Lunter (Rosandič) - 43. Chalupa (Suja, Jokeľ)
