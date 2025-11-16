ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.11.2025 o 16:00
19. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
V 19. kole Tipsport ligy hostí HC Slovan Bratislava Duklu Trenčín. Úvodné buly je na programe o 16:00.
Slovan je druhý v tabuľke, na konte má 38 bodov. Na vedúcu Nitru stráca tri body, no tá odohrala o zápas viac. Slovanisti vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole triumfovali nad Banskou Bystricou 4:3.
Trenčania sa nachádzajú na 9. mieste, doposiaľ nazbierali 20 bodov. Štyri z posledných piatich zápasov prehrali. Naposledy podľahli Popradu na jeho ľade 0:4, následne bol odvolaný aj hlavný tréner Tommi Hämäläinen.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.