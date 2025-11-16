ONLINE: HC Košice - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a HC Prešov dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.11.2025 o 17:30
19. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 19. kola Tipsport ligy medzi HC Košice a HC Prešov.
HC Košice
Košičania sa nachádzajú na 5. mieste tabuľky so skóre 58:44 a 31 bodmi. V posledných piatich zápasoch zažili mix výsledkov – naposledy podľahli Zvolenu 3:4 po nájazdoch, predtým prehrali doma s Nitrou 0:5, no predtým zdolali Spišskú Novú Ves 2:1 po nájazdoch, zvíťazili aj nad Popradom 6:3 a Michalovcami 6:2. Košice sa budú snažiť potvrdiť domácu silu a nadviazať na presvedčivé výkony z posledných kôl.
HC Prešov
Prešov stále bojuje na poslednom mieste so skóre 39:74 a 14 bodmi. V posledných piatich zápasoch zaznamenali dve výhry – nad Michalovcami 4:3 a nad Liptovským Mikulášom 6:5 po predĺžení, no prehrali s domácim Slovanom 3:5, Duklou Trenčín 1:3 a so Žilinou 4:7. Nováčik ligy sa bude snažiť využiť energiu mladých hráčov a pokúsiť sa zaskočiť favorita z Košíc.
V tejto sezóne sa tímy už stretli, pričom Košice zvíťazili na ľade Prešova presvedčivo 6:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.