ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.11.2025 o 16:00
19. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 19. kola Tipsport ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HKM Zvolen.
Spišská Nová Ves nemala pred repre pauzou najlepšiu formu a to pokračovalo aj po nej, keď v piatok podľahli lídrovi tabuľky z Nitry 2:4. Momentálne sa nachádzajú na 8. mieste so stratou 6 bodov na svojho dnešného súpera.
Zvolen mal naopak pred repre pauzou stúpajúcu formu, ktorá mu pokračuje, keď v predošlom kole zdolali po predĺžení Košice a v tabuľke si upevnili 6. priečku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.