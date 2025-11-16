ONLINE: HK Nitra - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

NITRA. Hokejisti HK Nitra a HK Poprad dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.11.2025 o 17:00
19. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 19. kola TIpsport ligy medzi HK Nitra a HK Poprad.
Nitra sa po piatkovom víťazstve proti Spišskej Novej Vsi osamostatnila na čele ligy, ale s náskokom 1 zápasu na Slovan a Žilinu. Ich forma sa však naďalej stupňuje a v tomto zápase budú favoritom.
Poprad sa od začiatku sezóny trápi na posledných priečkach, ale v predošlých zápasoch prišlo zlepšenie vo výkonoch, čo viedlo k víťazstvu proti Žiline a v predošlom kole aj proti Trenčínu s čistým kontom. V tabuľke sa naďalej však nachádzajú na predposlednom 11. mieste s náskokom 2 bodov na Prešov a stratou 1 bodu na Michalovce.
Nitra sa po piatkovom víťazstve proti Spišskej Novej Vsi osamostatnila na čele ligy, ale s náskokom 1 zápasu na Slovan a Žilinu. Ich forma sa však naďalej stupňuje a v tomto zápase budú favoritom.
Poprad sa od začiatku sezóny trápi na posledných priečkach, ale v predošlých zápasoch prišlo zlepšenie vo výkonoch, čo viedlo k víťazstvu proti Žiline a v predošlom kole aj proti Trenčínu s čistým kontom. V tabuľke sa naďalej však nachádzajú na predposlednom 11. mieste s náskokom 2 bodov na Prešov a stratou 1 bodu na Michalovce.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.