ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.11.2025 o 17:00
19. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 19. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov Vlci Žilina. Úvodné buly je naplánované na 17:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Hokejisti Liptovského Mikuláša sa nachádzajú na 7. mieste s 25 bodmi na svojom konte. V 18. kole predviedli výborný výkon na ľade Banskej Bystrice, no stačilo to len na 1 bod, keď prehrali po samostatných nájazdoch.
Vlci Žilina
Hostia zo Žiliny majú na svojom konte 38 bodov a patrí im aktuálne 3. pozícia. Majú však jeden zápas k dobru, keďže to pre nich bude prvý zápas po reprezentačnej prestávke. Zápas 18. kola totiž odohrajú v neskoršom termíne a to 25.11.2025.
