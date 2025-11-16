ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.11.2025 o 16:30
19. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 19. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK DUKLA Michalovce a HC MONACObet Banská Bystrica.
Michalovce sa trápia na chvoste ligy, keď okupujú 10. miesto so ziskom 17 bodov. Po dvoch víťazstvách, kedy si postupne poradili so Spišskou Novou Vsou 4:3 a Nitrou 5:2, prišli prehry proti Zvolenu 1:5 a Prešovu 3:4.
Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 4. mieste so ziskom 33 bodov, pričom sa môže pochváliť druhou najlepšou ofenzívou. Na súperových ľadoch však nemá ideálnu bilanciu, keď za posledných sedem zápasov uspela iba v dvoch prípadoch – v Košičiach 3:2 a vo Zvolene 6:1.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Michaloviec:
Michalovce 2-1 Banská Bystrica
Michalovce 2-5 Banská Bystrica
Michalovce 6-4 Banská Bystrica
Michalovce 0-4 Banská Bystrica
Michalovce 1-3 Banská Bystrica
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.