Slovan stratil body v Prešove. Boj o šestku pokračuje ďalej a rozlúčka Ďatelinku

Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v nedeľnom zápase 48. kola na ľade Prešova 2:1 po predĺžení.
Domáci sú na poslednom mieste tabuľky s výraznou stratou, bodovali po takmer mesiaci a s určitosťou ich čaká baráž.
Slovan tak stráca už len tri body na prvú Nitru, ktorá hrala duel 48. kola už v januári, kedy zdolala Michalovce 5:1.
Poprad zdolal žilinských Vlkov 4:1 a ukončil im sériu troch víťazstiev. Poprad si na šiestom mieste udržal náskok troch bodov na siedmu Spišskú Novú Ves, ktorá vyhrala nad Košicami 6:2. Žilina je naďalej štvrtá.
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili na ľade HKM Zvolen 6:4. „Rytierov“ zdolali prvýkrát v prebiehajúcej sezóne a v priebežnej tabuľke sa od nich odpútali na rozdiel troch bodov.
Liptáci sa nachádzajú na 8. priečke, zatiaľ čo Zvolenu, ktorý prehral tretí zápas za sebou, patrí 9. miesto.
Banská Bystrica vyhrala na domácom ľade nad Duklou Trenčín 4:1. Tohto súpera zdolala vo všetkých šiestich vzájomných stretnutiach v aktuálnej sezóne. Potvrdila tak priebežnú piatu priečku zaručujúcu účasť vo štvrťfinále play off.
Tím spod hradu Matúša Čáka zostáva na predposlednej pozícii, keď prehral šiesty duel z uplynulých siedmich.
Zápas začal o desať minút neskôr pre slávnostnú rozlúčku Ivana Ďatelinku s kariérou. Odohral spolu 1007 zápasov v extralige, z toho 523 s baranom na hrudi, získal 4 majstrovské tituly, pričom až tri s Banskou Bystricou, kde pôsobil celkovo deväť sezón.
Vo videu na kocke ho pozdravili viaceré hokejové osobnosti a bývalí hráči. Následne sa ujal slova aj hlavný aktér ceremoniálu, predniesol ďakovnú reč a bol aktérom slávnostného buly zápasu v drese s jeho tradičným číslom 48.
Tipsport liga - 48. kolo:
Spišská Nová Ves - Košice 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)
Góly: 14. McIsaac (Paločko, Groch), 25. Žiak (Giľák, Džugan), 26. Will (Vandas, Martel), 26. Savoie (Martel, McIsaac), 51. Števuliak (Džugan, Will), Will (Martel, Rapáč) - 24. Havrila (Rogoň, Bartoš), 39. Mikúš (Rosandič, Chovan)
Poprad - Žilina 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly: 11. Bjalončík (Sproul, Cracknell), 18. Suchý (Bjalončík, Calof), 40. Török (Nauš, Hillebrand), 43. Sproul (Cracknell, Lefebvre) - 32. Miller (Baláž)
Banská Bystrica - Trenčín 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly: 14. Paučík (Michalčin, Sedliačik), 27. Myklucha (R. Faith, Turnbull), 45. M. Valach, 54. Turnbull – 37. Bubela
Prešov - Slovan Bratislava 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 12. Hamráček (Berlev, Indrasis) - 37. Bondra (Peterek, O'Connor), 61. Marcinko (Varga)
Zvolen - Liptovský Mikuláš 4:6 (1:3, 2:2, 1:1)
Góly: 17. Marcinek (Senčák, V. Fekiač), 23. Macek, 28. Marcinek, 46. Lunter (V. Fekiač, Berger) - 6. Sukeľ (Cormier, Lalík), 16. Lalík (F. Fekiač, Cormier), 18. F. Fekiač (Farren, Lalík), 23. Šandor (Nespala, Flood), 34. Vojtech (Sukeľ, Robertson), 59. Robertson (Tritt)
