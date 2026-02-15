ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (48. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 48. kola Tipsport ligy.
HK Spišská Nová Ves - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 48. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|15. feb 2026 o 12:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo 48. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HC Košice.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Košice dnes hrajú zápas 48. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 48. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
15.02.2026 o 16:00
48. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Dnes budeme sledovať zápas Tipos extraligy medzi HK Spišská Nová Ves a HC Košice.

HK Spišská Nová Ves

Domáci hokejisti dokázali nazbierať v prebiehajúcom ročníku zatiaľ 68 bodov a majú negatívne skóre 117:128. Domácim Rysom patrí aktuálne 7. pozícia. Spišiaci odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade Michaloviec a po veľmi dobrom výkone napokon brali tri body. Zvíťazili tesne 3:2.

HC Košice

Zverenci Dana Cemana sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 89 bodov a majú pozitívne skóre 134:107. Oceliarom patrí aktuálne 3. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali na domácom ľade HK Poprad a po dominantnom výkone brali tri body. Zvíťazili 3:1.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Poprad - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 48. kola Tipsport ligy.online
HK Poprad - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 48. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Poprad - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (48. kolo)
dnes 13:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (48. kolo)