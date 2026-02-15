ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (48. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Košice dnes hrajú zápas 48. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 48. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
15.02.2026 o 16:00
48. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Dnes budeme sledovať zápas Tipos extraligy medzi HK Spišská Nová Ves a HC Košice.
HK Spišská Nová Ves
Domáci hokejisti dokázali nazbierať v prebiehajúcom ročníku zatiaľ 68 bodov a majú negatívne skóre 117:128. Domácim Rysom patrí aktuálne 7. pozícia. Spišiaci odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade Michaloviec a po veľmi dobrom výkone napokon brali tri body. Zvíťazili tesne 3:2.
HC Košice
Zverenci Dana Cemana sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 89 bodov a majú pozitívne skóre 134:107. Oceliarom patrí aktuálne 3. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali na domácom ľade HK Poprad a po dominantnom výkone brali tri body. Zvíťazili 3:1.
