ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (48. kolo)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 48. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 48. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
15.02.2026 o 16:30
48. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 48. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK DUKLA Trenčín.
Hoci sa Bystričania prezentujú nevyrovnanými výkonmi, ich bilancia na domácom ľade znie naďalej výborne. Za posledných osem duelov totiž neuspeli iba v jedinom proti bratislavskému Slovanu. Naopak Trenčín sa na ľade súpera trápi, keď za posledných deväť zápasov zvládol iba jeden proti Liptovskému Mikulášu.
Hoci sa Bystričania prezentujú nevyrovnanými výkonmi, ich bilancia na domácom ľade znie naďalej výborne. Za posledných osem duelov totiž neuspeli iba v jedinom proti bratislavskému Slovanu. Naopak Trenčín sa na ľade súpera trápi, keď za posledných deväť zápasov zvládol iba jeden proti Liptovskému Mikulášu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.