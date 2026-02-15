ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (48. kolo)

HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 48. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|15. feb 2026 o 13:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 48. kola Tipsport ligy: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 48. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
15.02.2026 o 16:30
48. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 48. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK DUKLA Trenčín.

Hoci sa Bystričania prezentujú nevyrovnanými výkonmi, ich bilancia na domácom ľade znie naďalej výborne. Za posledných osem duelov totiž neuspeli iba v jedinom proti bratislavskému Slovanu. Naopak Trenčín sa na ľade súpera trápi, keď za posledných deväť zápasov zvládol iba jeden proti Liptovskému Mikulášu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 14:00
