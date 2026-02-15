ONLINE: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (48. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 48. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 48. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
15.02.2026 o 17:00
48. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 48.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen prehral dva zápasy na ľade súperov v Žiline a v Bratislave a v tabuľke je na 8.mieste. Na Spišskú Novú Ves ale už stráca šesť bodov. Na šiesty Poprad dokonca deväť bodov. Priamy postup do play off sa teda Zvolenu pomaly vzďaľuje.
Liptovský Mikuláš má rovnako 62 bodov ako Zvolen, ale horšie skóre a tak je deviaty. Kto získa nejaké body bude po tomto kole na siedmej priečke.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.