ONLINE: HC Prešov - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (48. kolo)

Hokejisti HC Košice a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 44. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 48. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
15.02.2026 o 17:00
48. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
48. kolo Tipsport ligy prináša súboj medzi Prešovom a Slovanom Bratislava. Úvodné buly je na programe o 17:00.
Prešov sa nachádza na poslednom 12. mieste, prehral osem zápasov v rade. Na predposledný Trenčín stráca až 18 bodov. Práve na jeho ľade prehrali Prešovčania v minulom kole 1:3.
Slovanu patrí druhá priečka so ziskom 92 bodov, na vedúcu Nitru stráca päť bodov, no má duel k dobru. Pred tretími Košicami má Slovan náskok tri body. Belasí po štyroch prehrách za sebou dokázali v minulom kole zvíťaziť. Zvolen zdolali 4:3.
Prešov sa nachádza na poslednom 12. mieste, prehral osem zápasov v rade. Na predposledný Trenčín stráca až 18 bodov. Práve na jeho ľade prehrali Prešovčania v minulom kole 1:3.
Slovanu patrí druhá priečka so ziskom 92 bodov, na vedúcu Nitru stráca päť bodov, no má duel k dobru. Pred tretími Košicami má Slovan náskok tri body. Belasí po štyroch prehrách za sebou dokázali v minulom kole zvíťaziť. Zvolen zdolali 4:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.