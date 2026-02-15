ONLINE: HK Poprad - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (48. kolo)

Hokejisti HK Poprad a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 48. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 48. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
15.02.2026 o 16:00
48. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prehľad
Rozhodca: Krajčík, Štefik – Konc, Knižka.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 48. kola TIPSPORT ligy medzi HK Poprad a Vlci Žilina.
Poprad je na 6. mieste tabuľky so ziskom 71 bodov. Z 47 odohraných zápasov má na konte 24 výhier (18 po riadnom hracom čase) a 23 prehier (18 po riadnom hracom čase). Naposledy prehral v Košiciach 1:3. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 51 bodmi Cracknell.
Žilina je na 4. mieste tabuľky a má 82 bodov. Z 47 odohraných zápasov má na konte 27 výhier (23 po riadnom hracom čase) a 20 prehier (15 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolala Banskú Bystricu 5:1. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 47 bodmi Ranford.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 4:2 tešila Žilina.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.