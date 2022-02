Nemci, Dáni či Česi? Slováci spoznajú súpera (hokejová matematika)

PEKING, BRATISLAVA. Napriek tomu, že slovenskí hokejisti odohrali na olympijskom turnaji v Pekingu už dva zápasy (s Fínskom 2:6 a so Švédskom 1:4) a v nedeľu ráno od 5.10 h ich čaká posledný zápas v C-skupine proti Lotyšsku, kľúčový bude pre nich utorňajší súboj play off, v ktorom sa rozhodne o postupe do štvrťfinále.

Podľa formátu olympijského turnaja, ktorý platí od ZOH 2010 vo Vancouvri, si priamy postup do štvrťfinále vybojujú víťazi skupín a najlepší tím z druhého miesta.

Ostatné mužstvá vytvoria na základe poradia v skupinách a bodového zisku rebríček od piateho po dvanásty a stretnú sa v play off o zvyšné štyri miestenky do štvrťfinále. Zlato môže získať pokojne aj tím, ktorý prehrá v skupine všetky tri zápasy.